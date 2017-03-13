洪秀柱談核電廠 昔喊「不要停」、今喊「停」
2017-03-13 16:50
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席洪秀柱竟在臉書向總統蔡英文喊話「立刻停下所有的核電廠吧」，對比她在2015年8月「興建核能電廠，是政府面對國際艱困情勢下做出的務實決定」的發言，似乎不同調。
洪秀柱PO文表示：「311震災已滿六周年，我們千萬不能忘記，『政治干預專業』正是福島核災發生的原因！所謂的『非核低碳』根本是邏輯矛盾的口號，與『穩定供電』和『低廉電價』更是背道而馳。國家能源政策攸關千萬民生，我們無法放任政客繼續蒙騙人民。」洪秀柱呼籲：「如果蔡政府堅持認為核電廠的存在，帶來核災及核廢料的隱憂，使我們無法安心地生活。那麼，就立刻停下所有的核電廠吧！因為『安全』是無法交換的。」
然而，洪秀柱在2015年8月時曾經表示，「興建核能電廠，是政府面對國際艱困情勢下做出的務實決定」、「幸好當時國民黨立委佔國會多數，才能持續興建核四、追加預算，為國家保留一條安全的道路」，時隔僅一年多，洪秀柱卻要求蔡政府「停下所有核電廠」。
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