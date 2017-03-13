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民進黨大老何春木過世 享壽96歲

民進黨大老何春木（右四）13日過世，圖為台中市長林佳龍（右三）今年春節去拜訪他。（圖由台中市議員何敏誠提供）

2017-03-13  15:36

〔記者張菁雅、張瑞楨／台中報導〕民進黨大老、前國策顧問何春木今天下午1時30分許與世長辭，享壽96歲，何春木兒子、台中市議員何敏誠哽咽表示，父親這幾天身體狀況不好，但沒想到突然辭世，家人相當不捨。目前於台中市東區進化路26之1號自宅設立靈堂，供各界拈香獻花追思。

何春木從29歲成為台中市議會最年輕的市議員，從此踏入政壇，在黨外時期，為了對抗國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選13次，7次當選、6次落選，曾擔任過3屆台灣省議員、4屆台中議員，成為台中市政壇的「黨外戰將」。何春木走過台灣的白色恐怖年代，也歷經美麗島事件等政治事件，在促使解嚴與邁向民主化中，扮演重要的角色，一生相當精采。

何敏誠表示，父親年事已高，近幾年來，健康時好時壞，但今年春節時，父親精神很好，父子一起喝啤酒，台中市長林佳龍、立委黃國書大年初一來看他，他還對林佳龍說「是我派你做市長的」。

何敏誠說，沒想到，今天中午接到家人通知父親狀況很不好，他立即趕回家，而救護車抵達家裡時，父親已經沒有心跳、呼吸。

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