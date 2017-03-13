| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市警官酒駕被逮 想套關係遭打臉 菸稅每包漲20元 立院初審通過 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

雲縣府新人事 黃凱達升任城鄉發展處處長

2017-03-13  13:49

［記者林國賢／雲林報導］繼社會處、行政處後，雲林縣政府再公布新人事，城鄉發展處原任處長陳東松轉任參議，工務處副處長黃凱達升任城鄉處長，兩人將於15日同步到任。

新任城鄉處長黃凱達，歷任雲林縣政府工務局技士、工務處科長、縣長室秘書、城鄉發展處副處長、工務處副處長等職務，學經歷豐富。

黃凱達表示，對於新職他將全力以赴，全力配合中央與縣府政策，營造農業新未來，拉近城鄉差距，打造優質居住家園。

廣告
  • 縣府新人事，黃凱達將接任城鄉發展處處長。（記者林國賢攝）

    縣府新人事，黃凱達將接任城鄉發展處處長。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人事 雲林縣
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：雲縣府新人事 黃凱達升任城鄉發展處處長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.