選舉如智力測驗？ 網友評林岱樺選區：太悲催！

2017-03-13 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕政壇中，立法委員因失言或犯錯引起輿論時，各大網路論壇的網友們時常以「XX選區智力測驗沒過」、「XX選民智商不意外」等用語嘲諷。近日因「放生」及「對幹」發言引起風波的民進黨籍立委林岱樺在網路上也掀起許多討論，一名處在該選區的網友PO文訴委屈。

林岱樺選區的網友在PTT上PO文表示：「不好意思，敝人剛好在這選區，想讓提出『南部打著DPP旗號就能當選』和『高雄選民智商不意外』的板友，在2016年初的氛圍下，投給該選區的立委一票。」網友貼出圖片顯示，該選區共有三位候選人，分別是中國國民黨郭倫豪、中華統一促進黨林俊揚、民主進步黨林岱樺。該名網友表示，他當時投了廢票。

此PO文一出，網友們回應：「真心同情你們」、「我懂這種沒人可投的困境」、「還真的沒得選」、「同選區+1，當初看選舉公報真的覺得超瞎」、「你那選區也太悲催了」、「你那個選區的人才去哪了」。