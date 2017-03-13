重新調查國發院案 黨產會：落實轉型正義
2017-03-13 13:25
黨產會發言人施錦芳。（資料照，記者陳鈺馥攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會將重啟調查國發院土地案，協助控訴國民黨強奪土地的原地主葉家權利返還，這也是黨產會首樁處理司法判決確定案。黨產會發言人施錦芳今受訪強調，黨產會五月將開聽證程序，釐清葉家當初是否受到脅迫，移轉過程中是否有「顯不相當對價」，將土地移轉給國民黨的情形，也給相關人士對話的機會。
施錦芳也說，黨產條例立法就是希望檢視過去黨國一體時，法律無法處理的案件，黨產會也是本於「黨產條例」規範的精神調查此案，無非是希望將事實真相告訴民眾；若當事人權益確實在黨國一體下受到損害，黨產會也會依法向國民黨追徵，這是轉型正義的真正價值。
施錦芳也解釋，關於黨產條例涉及人民權利回復由黨產會處理，涉及其他方面的問題，若發現新事證，會移到北檢處理。
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