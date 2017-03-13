南向招生跑第一 賴清德：台南孔廟將傳承至大馬
台南市長賴清德與12所大學院校組成的「台南市大學聯盟」共同舉行新南向成果記者會。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕配合新南向政策，台南市長賴清德上週率領成大等12所大學院校組成的「台南市大學聯盟」人才交流訪問團前往東南亞越南、印尼及馬來西亞3國招生，今天舉行新南向成果記者會。賴清德表示，這次出訪開啟了與穆斯林世界建立起友誼的橋樑，目前東南亞國家發展欣欣向榮，人才需求大，未來台南市大學聯盟將協助人才培訓及交流，而台南也將建立成為一個穆斯林的友善城市，讓更多穆斯林學生來台南就學。
另外，此行賴清德也贈送成大傑出校友、馬來西亞雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會主席丹斯里吳德芳先生「晨曦中的全台首學」攝影作品。雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會正籌劃於吉隆坡設立孔廟紀念園區，推展儒家學術文化。身兼台南市孔廟文化基金會董事長的賴清德表示，將會全力協助吳德芳建設孔廟紀念園區，將台灣第一座孔廟─台南孔廟全台首學的風範傳承到馬來西亞。
賴清德今天會同「台南市大學聯盟」等12所大學校長、副校長在南市府舉行記者會。
賴清德表示，這次南市大學聯盟共簽署了9項產學合作備忘錄，開啟彼此合作交流的契機。未來聯盟將會成立共同入口網站，每個月開一次工作會議，2個月開一次校長會議，未來也將集體出去行銷。未來南向站穩後，不排除到其他國家地區。
賴清德說，以技職教育而言，印尼的需求大，約有上百萬的技職教育需求，但僅可提供約20萬個名額，也缺乏幹部管理人才，未來南市大學聯盟將可以協助人才幹部的培訓。除了教育部提供的「台灣獎學金」及各校獎學金外，也很感謝「億載會」提供「台南獎學金」，捐助成績優異的海外學生來到台南就讀，學成返國為台商企業工作，提供台商企業優秀人才。
參與的大學校長及代表均十分肯定聯盟集體出訪模式，讓原本各校彼此競爭的關係，轉為合作，資源也得以整合且更有效率，只要將台南市行銷出去，對各校招生就是一項利多。
「台南市大學聯盟」訪問團12所大學，包括成大校長蘇慧貞、南台科大校長戴謙、長榮大學校長李泳龍、南藝大校長詹景裕、南大校長黃宗顯、中華醫事科大校長曾信超、康寧大學校長黃宜純、台南應用科大校長林品章、台灣首府大學校長許光華、遠東科大副校長楊昌裕、崑山科大副校長李天祥、嘉南藥理大學副校長陳健民。
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標題：南向招生跑第一 賴清德：台南孔廟將傳承至大馬
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