張志軍提武統到卸責 陸委會：無助兩岸關係改善

2017-03-13 13:22

〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前提到「台獨之路走到盡頭就是統一」、「會付出巨大的代價」，被視為是訴諸「武統」，引發我高層質疑，對於事件進展，張志軍昨反批是台灣推卸責任，陸委會表示，事件肇因是張所發表的不適當威嚇言論，兩岸良性互動是雙方共同責任，陸方應靜下心冷靜思考。

張志軍日前受訪時強調，「台獨之路走到盡頭就是統一」，更指那樣的統一方式「會付出巨大的代價」，被視為是訴諸「武統」，我方決策高層官員日前質疑，張志軍說法不恰當，只會卸責，不敢負責，所作所為與中共總書記習近平所謂兩岸「心靈契合」的說法背道而馳。

據媒體報導，張志軍昨對於我決策高層官員的質疑，稱「這些都是別有用心，520之後兩岸關係變成今天這個狀態，看看責任在誰那裡，這是台灣當局推卸自己的責任」。

陸委會今表示，本事件肇因於中國大陸對台事務負責人日前所發表不適當的威嚇言論，我方認為對岸應採取正面積極作為，推卸責任並無助兩岸關係的改善。

陸委會說，維持台海和平穩定與兩岸關係良性互動發展，是雙方共同的責任。去年520以來，我方一再重申用意良善的兩岸政策主張，陸方應靜下心來、理性思考，發揮創意與彈性，務實溝通及處理當前兩岸關係發展所面臨的種種議題，這才是展現智慧、向兩岸人民負責的表現。