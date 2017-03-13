快訊最夯的債券基金理財術
都發局推動包租包管 最快年中上路
2017-03-13 13:08
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，根據都發局調查，台北市去年連續一年閒置房屋近3萬8000戶，達全市4.29％。都發局為了讓屋主釋出空餘屋給弱勢，除了現行推動的「代租代管」政策，也會率先全國，動用住宅基金2000萬元試推100戶「包租代管」，預計4月就可以找到廠商，年中前將可啟動。
都發局表示，中央與地方102年9月推動代租代管，至105年總計媒合81件，數量低主因是房東缺乏釋出誘因、擔心弱勢欠租、凶宅等風險；然而在去年底《住宅法》修法納入減稅機制後，可望再調升。
都發局表示，代租代管及即將推動的包租代管都將祭出優惠，代租代管的房子1年1約，每年修繕獎勵1萬元、代租媒合找房客、租屋管理；包租代管3年1約，保證租金收入3年、住宅修繕最高5萬元、居家安全險3年保障。
都發局表示，而除了針對房東優惠，針對負責媒合的平台業者有推出優惠，包括仲介費每件最高3萬元、代管費每件最高6000元、租約公證費3000元 。市府也會提供房客最高7000元租金補貼、社會協助等。
而都發局也透露，二階段實驗計畫「長者換租吉屋」，用「以房養老」概念推動，幫有住宅需求，但現有房屋不適合居住的長者，媒合民間租屋或提供同區為公宅；而對於無住宅需求長者，則鼓勵加入包租代管。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 選北市長首回應 傅崐萁：不要給柯太多壓力
- 「一例一休」爭議多 柯：6度函中央求助沒答案
- 長照財源靠菸稅、遺贈稅 藍綠立委批：不道德、不實際
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 〈影像行旅〉嘴唇裝盤子的美女─衣索比亞摩西族
- 病蟲害侵襲 三星上將梨速防治
- 崇越2月合併營收18.17億元 年成長10.57％
- 12年國教技高組課綱被爆有問題 委員籲重審
- 「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗
- MLB》李振昌登板解決1人 持續未失分
- 飼育員遭象鼻打到 頭部撞鐵柵欄不治
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- 阿拉斯加發現新油田 美國30年來陸上最大規模
- 他偷通訊行iPhone 老婆竟到同家店銷贓
- 經典賽》米勒挨2轟 美被多逆轉
- NBA》哈登防守了！怒請厄文吃麻辣鍋（影音）
- 經典賽》場邊球迷驚爆衝突？紅雀捕手痛批大聯盟維安（影音）
- 「大王」好氣魄 經典賽4年後還有！
- 進香團自排行程無法管？ 交部：受消保、勞動法令規範
- 自由開講》監察院到底能不能硬起來？
- 雙計畫整合 發揮國艦國造成效
- NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
- 男子夜闖白宮被逮 川普按讚
- 學起來！正妹空姐遭搭訕 超商弟弟出這招
- 迷你小吃攤 還原老味道
- 冠脂妥新藥到貨 可上網查換藥處
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 創見高配息 今年展望成長、股價強漲
- 國民黨「砍人頭」？週三中常會角力
- 《TAIPEI TIMES 焦點》5,000 Chinese spies in Taiwan: source
- NBA》轉眼20載 帶你回味戰神初對決喬丹（影音）
- 農夫巡田水 救起落難保育類猛禽黑翅鳶
- 03/13 各報重點新聞一覽
- 女團成員遭眼紅 慘被辱罵惡魔
- 北市賣天價水經部擬殺價？經長：沒聽說
- 挑戰三星AMOLED JDI計劃2018年量產軟性LCD
- 台紙通過財報 新董座許良宇：回歸正常運作
- 印地安泉網賽》球王初登場 爆冷輸無名小卒
- 去年88萬韓客來台 台韓旅遊轉順差
- 鐵道大富翁 家扶青年勇闖宜花
- 部長遭驅逐 土耳其總統：荷蘭得付代價
- 宜縣護樹不限齡 亂剪加重罰鍰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：都發局推動包租包管 最快年中上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分