都發局推動包租包管 最快年中上路

2017-03-13 13:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，根據都發局調查，台北市去年連續一年閒置房屋近3萬8000戶，達全市4.29％。都發局為了讓屋主釋出空餘屋給弱勢，除了現行推動的「代租代管」政策，也會率先全國，動用住宅基金2000萬元試推100戶「包租代管」，預計4月就可以找到廠商，年中前將可啟動。

都發局表示，中央與地方102年9月推動代租代管，至105年總計媒合81件，數量低主因是房東缺乏釋出誘因、擔心弱勢欠租、凶宅等風險；然而在去年底《住宅法》修法納入減稅機制後，可望再調升。

都發局表示，代租代管及即將推動的包租代管都將祭出優惠，代租代管的房子1年1約，每年修繕獎勵1萬元、代租媒合找房客、租屋管理；包租代管3年1約，保證租金收入3年、住宅修繕最高5萬元、居家安全險3年保障。

都發局表示，而除了針對房東優惠，針對負責媒合的平台業者有推出優惠，包括仲介費每件最高3萬元、代管費每件最高6000元、租約公證費3000元 。市府也會提供房客最高7000元租金補貼、社會協助等。

而都發局也透露，二階段實驗計畫「長者換租吉屋」，用「以房養老」概念推動，幫有住宅需求，但現有房屋不適合居住的長者，媒合民間租屋或提供同區為公宅；而對於無住宅需求長者，則鼓勵加入包租代管。