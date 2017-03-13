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發給馮明珠洗冤錄？ 故宮院長：依法處理

2017-03-13  13:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕前國立故宮博物院院長馮明珠於任內自行放寬赴中期限管制，並在卸任不到半年就擔任北京故宮研究院顧問，去年引起國內譁然，馮後來辭去顧問並接受故宮調查，故宮今日赴立院教文會報告業務，國民黨立委陳學聖認為，從去年查到現在，若馮明珠並無違法、一切清白，要求故宮應該發信還馮公道。

陳學聖指出，故宮要有文化高度，才能得到最好的評價，並指因故宮文物多半與中國有關，民進黨對故宮愛恨交織，甚至前院長馮明珠赴中一事，民進黨則是「遇到一中就起乩」，陳學聖表示馮明珠擔任顧問一事，從去年9月調查到今年3月，認為馮明珠被指洩密、賣台等，若查無此事，馮明珠在這半年都沒找到清白，主張故宮應該要還馮明珠公道，並且就調查結果函覆馮明珠本人。

故宮院長林正儀則表示，一切將依照兩岸人民關係條例處理，之前開會則是認定並無符合該條例中33條的事證，未來若有事證會再繼續討論。

馮明珠自審自批赴中期限一事，後來也引發陸委會同意修訂「馮明珠條款」，計畫收回各機關放寬赴中管制的權限。

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  • 發給馮明珠洗冤錄？ 國立故宮博物院長林正儀：依法處理。（記者黃耀徵攝）

    發給馮明珠洗冤錄？ 國立故宮博物院長林正儀：依法處理。（記者黃耀徵攝）

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