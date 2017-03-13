法務部：將續推保防法 不會變「人二復辟」

2017-03-13 11:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕法務部調查局提出「國家保防工作法草案」被行政院退回，內容也遭藍綠立委批恐成「人二復辟」。法務部政務次長陳明堂今於立院司法及法制委員會備詢時表示，被說是人二復辟或抓耙子是誤解，目前還是會繼續推動法案，針對爭議最大的調查權行使，會在做深度檢討，「不要變小警總、人二復辟」，會注意如何化解疑慮，若大家都有意見，會再做另外考量。

「保防法」爭議持續延燒，國民黨立委王育敏並表示不應繼續推動。陳明堂則解釋，搜索要透過檢察官、「我們也怕以前「動不動請人喝咖啡」，「一定要機關首長，想要了解有共諜傾向，請你來講，不能叫你來就來。」

陳明堂也說，目前其實有在做保防，但是用行政規則來做，而「保防法」主要是要強化前端的預防，實際偵查還是在警察跟檢調，希望是從內部具體性發覺。

針對國民黨立委吳志揚詢問，外界質疑「保防法」在前朝就提出一事，陳明堂則說，過去馬政府是在2012年提出「國安法」，專門的「保防法」是這次才提出來的。

民進黨立委蔡易餘則認為，保防法如果要處理共諜，要很慎重處理，但法務部此次顯然不夠慎重。蔡也指出，國民黨過去長期以警總與人二打壓人民，協助加害者的幫助犯也都還沒揭露，「國民黨要跳起來之前，應該對於過去白色恐怖對人民清算環境道歉。」

立院民進黨團總召柯建銘則批，前朝時代馬政府就有草擬「保防法」，只是後來疑慮太大沒提；第八屆又包裝在「國安法」內，但在社會保防要設專職單位，就是人二復辟，最後爭議太大才沒審，他強調，法務部幾乎沒做修改就送行政院，「當然會被退」，未來修法要更慎重。