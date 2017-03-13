「一例一休」爭議多 柯：6度函中央求助沒答案
2017-03-13 11:32
台北市政府13日舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題，離開時接受媒體訪問（記者簡榮豐攝）
〔記者何世昌／台北報導〕「一例一休」上路迄今爭議不斷，但勞動部未針對各種狀況作積極函示，讓地方政府大喊執法困難；甚至傳出台北市勞動局數度函請勞動部解釋未果。對此，台北市長柯文哲今早聯訪證實曾6度函文中央，回覆都是「再討論」，令他無奈表示，「我夾在中間就很為難，罰也不是，不罰也不是」。
外傳北市勞動局長賴香伶今年初，6度去函勞動部，盼進一步解釋一例一休細則，否則不利執法或教育宣導，全數未獲正面回應。柯文哲今早出席居住正義論壇接受聯訪時，證實此事。
柯文哲先是大嘆一口氣才說，一定支持總統蔡英文及其改革決心，並希望她能撐住，因為改革必會遇遇反抗或遇到既得利益者的反撲；但也呼籲，窒礙難行或太繁瑣的部分還是要修一修。
一例一休上路後，北市府將前3個月訂為輔導期，先是輔導業者、尚未開罰。但柯文哲表示，過程遇到很多問題，並詢問中央到底怎麼處理，但6次函文都僅得到「再討論」的回應；他無奈表示，「我夾在中間也是很為難，罰也不是、不罰也不是」，還是希望把目前執行上有困難、有爭議的部分整理一遍，「有一個全國統一的標準，我們會比較好處理。」
但針對細節，柯文哲不願多談，僅說，術業有專攻，詳情會由勞動局長賴香伶召開記者會向外界說明，實際遇到的執法困擾。
另外，台北市長柯文哲日前大嘆「一例一休」規則太複雜、搞得天怒人怨，但被行政院發言人徐國勇暗酸，「複不複雜要看有沒有去了解」。柯文哲今也隔空回應，「那你要把我教到會啊！」
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