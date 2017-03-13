要不要解散棒協？內政部：尊重人民團體自治

2017-03-13 11:20

［記者陳鈺馥／台北報導］「人民團體法」賦予主管機關有解散社會團體的權限，針對外界強烈質疑棒球協會諸多弊病，親民黨立委陳怡潔今在內政委員會質詢問及，內政部要不要解散棒協？內政部長花敬群答詢時說，除非棒協有違法、違規，不然內政部尊重人民團體自治。

對於前國民黨立委廖正井擔任棒協理事長，也引發政治人物不應染指體育的批評聲浪，陳怡潔也問，理事長由政治人物擔任，內政部未來會不會修法禁止？花敬群指出，這部分「國民黨體育法修正草案」教育部對此已有修法立場，內政部會尊重。

此外，陳怡潔也問，有民進黨立委質疑警政署縱容集會暴力事件，內政部究竟有無縱容及立場為何？花敬群表示，對於集會遊行暴力絕對採取零容忍，相關違法人等都已依法偵辦。