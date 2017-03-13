內政部有無被共諜滲透？ 花敬群：沒有發現
2017-03-13 11:14
［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立委黃昭順今在立法院內政委員會問及，有平面媒體報導政府機關警覺性低，還被共諜滲透，更有將近5千名共諜潛伏在台灣，那內政部有無被滲透？內政部次長花敬群強調，沒有發現被滲透情況。
黃昭順說，你們是警覺性較低的行政機關，有無被滲透狀況？花敬群指出，內政部有自己系統有在管理防範。
花敬群說，每個部會都有內控機制，內政部並沒有發現被滲透的情況。黃接著說，人家都說行政機關警覺性低，沒有的話怎可以不出來反駁。
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