重啟調查國發院土地案 國民黨：經得起檢驗
2017-03-13 10:59
〔記者林良昇／台北報導〕對於行政院黨產會重啟調查國發院土地案，國民黨文傳會副主委胡文琦今表示，國民黨經得起檢驗，歡迎依相關證據究辦，若無證據，請黨產會停止擠牙膏式的炒作；國民黨也對對黨產會一再雙重標準感到不齒。
針對黨產會將重啟調查國發院土地案，胡文琦今表示，國民黨對於民進黨一再「冷飯熱炒」感到很不以為然，黨產會此舉是典型的行政權要凌駕司法權。
胡文琦說，可以理解葉姓地主因個人私心或站在自己利益上的考量上想搭黨產會的便車，看有沒有巧門可以鑽，但國民黨在國發院土地案上經得起檢驗，歡迎相關單位依相關證據究辦，但如果沒有證據的話，請黨產會停止擠牙膏式的炒作。
此外，胡文琦也強調，有關國民黨提出的台綜院、世界基金會等案，都有公開的證據，為什麼黨產會對國民黨舉發的不法事證都沒有同樣標準對待？國民黨對於「民進黨的」黨產會嗤之以鼻，因為他們一再雙重標準，令人不齒。
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