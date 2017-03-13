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為潛艦國造政策加溫 蔡總統下週登潛艦視導

蔡英文總統下週將登上潛艦，了解潛艦服役現況。圖為海虎號潛艦與反潛直升機進行聯合操演。（記者羅添斌攝）

2017-03-13  11:01

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統推動潛艦國造政策，據軍方官員今天指出，蔡總統下週將親自登上軍方現役的兩型潛艦，並發表潛艦國造重要談話，希望台製潛艦儘快落實執行。

官員表示，海軍106年敦睦遠航訓練支隊的3艘軍艦，目前正在國內各大港口開放民眾參觀，在結束國內航訓及開放參觀後，下週將啟航前南太地區友邦訪問。

官員說，軍方已經規劃，邀請蔡總統在敦睦遠航訓練支隊出訪啟航時，親自到軍港為千餘位官兵送行及加油打氣。

另據指出，潛艦國造是蔡總統的重要政策，為了實際了解台灣兩型潛艦的現況，己規劃讓蔡總統在南下為敦睦支隊官兵送行後，由蔡總統親自登上「茄比級」、「海龍級」兩型潛艦，了解潛艦服役及運用狀況，並親自慰勉潛艦官兵。

106年敦睦遠航訓練支隊中的「磐石軍艦」上，設有國艦國造計畫展示專區，其中就對潛艦國造提出規劃及說明，根據文宣館上的資料顯示，國造潛艦的排水量為1200至1600噸，速度可達水下17節、水面約8節，續航力為6000哩，至於國造潛艦配備的武器及偵蒐系統，包括有魚雷、各型聲納、潛望鏡等。

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  • 磐石軍艦文宣館的國艦國造專區。（記者羅添斌攝）

    磐石軍艦文宣館的國艦國造專區。（記者羅添斌攝）

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