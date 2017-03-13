嫌質詢時間太少 曾銘宗槓上姚文智

國民黨立委曾銘宗（站立者）與民進黨立委姚文智為質詢時間長短互嗆。（記者陳鈺馥攝）

2017-03-13 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今審議「社會秩序維護法」等相關修正草案，民進黨召委姚文智宣布今日每位委員質詢時間改成6加2分鐘，第一位質詢的國民黨立委曾銘宗不滿質疑時間太少，堅持必須8加2分鐘，雙方一度為此針鋒相對互嗆。

姚文智主持會議時說，今天委員會質詢時間稍微縮短，改成6加2分鐘。曾銘宗馬上站起來質疑，「哪有委員會6加2的！」姚回，「其他委員會也都這樣，這有什麼，你要講我也不會完全制止你，那麼緊張幹嘛！」

曾銘宗揮著手不滿說，「沒有那麼少的啦！」姚回，委員會發言時間今天稍微縮短沒關係。曾再說，沒有委員會是6加2分鐘，姚動怒表示，國防委員會就是6加2二，這有什麼好不滿，時間本來就可以調整。

曾銘宗則強烈堅持必須8加2，不然時間太少。姚最後宣布維持原來8加2分鐘，非內政委員會委員6加2分鐘，當曾銘宗上台質詢後，姚文智則譏，「稍微小事，竟抖（激動）成那樣！」