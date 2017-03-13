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公宅政策遭疑跳票 柯文哲：政策調整

台北市政府今天（13日）舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題。（記者簡榮豐攝）

2017-03-13  10:48

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲選前提出「4年2萬戶公宅完工」政見，但選後逐步下修為「4年2萬戶開工」、「4年1.8萬戶開工」，遭外界質疑政策巧跳票。對此台北市長柯文哲今早出席「台北市居住正義論壇Ⅱ」受訪否認跳票，並稱這叫「政策調整」。

柯文哲表示，公宅還是持續進行，但他發現台北市任何1瞬間，閒置長達12月的空屋有3.7萬戶，因此如何讓空屋釋出到租屋市場，這也是居住正義的一環，因此政策會按實際數字調整。

談及建商強拆房問題。柯文哲說，居住正義論壇第三場會來討論這都市更新、拆房等問題。他進一步表示，若去年發生在台南的地震，改在台北發生，死傷不得了；因此一定要都市更新，不僅讓市容美觀、居住舒服，更重要的是達到居住安全。

另外，去年北市舉辦首場居住正義論壇，卡司強大，內政部政務次長花敬群、新北市政府城鄉局長邱敬斌、財政部賦稅署長李慶華等中央、地方官員都出席；但今年僅邀請台北市議員與談。柯文哲回應，卡司跟解決問題沒有關係。

媒體追問，之前卡司無助解決問題？柯文哲驚呼，「哇！你這問題我不要回答」，其實居住論壇不會1場解決，接下來都更要怎麼解決，再來就是容積率，這個我們也是很頭痛，須要社會共識來解決。另，市議員代表廣大民意，很多政策沒有議會支持就很推動，所以邀請與談。

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