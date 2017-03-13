傳立委關說國軍人事案 國民黨：國防部應給交代

2017-03-13 10:45

〔記者林良昇／台北報導〕近期傳出民進黨某南部立委介入國軍少將人事安排，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，國防部長馮世寬應該給人民交代，公布究竟是哪一位立委關說，若相關報導並非事實，請國防部或被指涉的立委去控告報導的媒體。

國民黨今召開記者會，胡文琦表示，媒體報導「民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部還在上周召開將級晉任人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選，此舉已引發國軍內部強烈反彈」，但馮世寬至今仍不動如山，是因為把民進黨立委安撫的服服貼貼嗎？

胡文琦認為，馮世寬只想換取自己位置的安穩，在上行下效下，也難怪軍中的軍紀問題不斷，馮世寬還有什麼顏面可以繼續領導軍隊？如果國防部長只是一個自誇傲慢、逢迎拍馬、「接受關說」的領導人，也難怪軍中弟兄會無視軍紀，出包不斷。

胡文琦強調，國民黨強烈要求馮世寬公布究竟是哪位立委關說？民進黨也應該要給交代，是否是傳聞中的民進黨立委王定宇、劉世芳、莊瑞雄？應該把這個人揪出來，不能只是息事寧人。

至於國防部和民進黨立委已否認此事，胡文琦說，若民進黨的話可以聽，什麼東西都可以吃，國防部應是有苦難言，才會有內部人員看不下去爆料，絕非空穴來風，若真的沒有此事，國防部和被指涉的立委應該控告報導的媒體。