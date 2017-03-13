背書柯p住宅政策？ 藍將提「包租代管草案」

台北市議員陳永德表示，「包租代管」可解決地下經濟問題，讓租屋市場不再黑箱，同時還可改善老屋窳陋問題，並提高住房率，讓供需不再失衡；因此他十分支持此政策。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-13 10:18

〔記者何世昌／台北報導〕北市府今早在台北晶華酒店舉辦「台北市居住正義論壇Ⅱ」，論壇邀請議員共商「包租代管」政策方向。國民黨市議員陳永德昨日受訪透露，「包租代管」可解決市場失靈、提升住房率；可惜該政策尚無法源，不利長期施政，因此他將主動提出草案，並要求國民黨團支持、為政策背書。

根據北市府統計，北市約有3.7萬餘戶空屋閒置，長期未交易、未出租，且過半是30年以上的老房。為了提升住房率，北市府盼透過「包租代管」政策，以減免房東稅負方式來鼓勵釋出空屋，並由北市府擔任「二房東」出資裝修，並幫忙出租。

但「包租代管」尚無法源依據，北市府今年將以「試辦計畫」方式辦理。

對此，陳永德表示，「包租代管」可解決地下經濟問題，讓租屋市場不再黑箱，同時還可改善老屋窳陋問題，並提高住房率，讓供需不再失衡；因此他十分支持此政策，今年六月底前將提出《台北市住宅包租代管自治條例（草案）》，屆時會以「黨鞭」身份，要求國民黨團連署力挺、預算會期審議。

陳永德表示，「包租代管」是新政策，外界認識不深，國民黨團內部也存歧見，甚至有人認為是幫房東減稅有「政策買票」之嫌。但他認為，比起耗時耗資興建公宅，「包租代管」立竿見影且成本相對低，因此國民黨黨團應主動支持，一旦草案通過、北市府落實執行，即可視為國民黨團的政績，亦能改善人民觀感。

此外，北市府也邀請民進黨市議員王孝維、親民黨市議員黃珊珊、新黨市議員潘懷宗分別參與「租金補貼政策」、「稅制改革」、「健全房市」議題」。

台北市政府13日舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題。（記者簡榮豐攝）