| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
升破31元大關 新台幣中午暫收30.942元 又傳遊覽車意外！日統客運撞號誌桿 幸無傷亡 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

背書柯p住宅政策？ 藍將提「包租代管草案」

台北市議員陳永德表示，「包租代管」可解決地下經濟問題，讓租屋市場不再黑箱，同時還可改善老屋窳陋問題，並提高住房率，讓供需不再失衡；因此他十分支持此政策。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-13  10:18

〔記者何世昌／台北報導〕北市府今早在台北晶華酒店舉辦「台北市居住正義論壇Ⅱ」，論壇邀請議員共商「包租代管」政策方向。國民黨市議員陳永德昨日受訪透露，「包租代管」可解決市場失靈、提升住房率；可惜該政策尚無法源，不利長期施政，因此他將主動提出草案，並要求國民黨團支持、為政策背書。

根據北市府統計，北市約有3.7萬餘戶空屋閒置，長期未交易、未出租，且過半是30年以上的老房。為了提升住房率，北市府盼透過「包租代管」政策，以減免房東稅負方式來鼓勵釋出空屋，並由北市府擔任「二房東」出資裝修，並幫忙出租。

但「包租代管」尚無法源依據，北市府今年將以「試辦計畫」方式辦理。

對此，陳永德表示，「包租代管」可解決地下經濟問題，讓租屋市場不再黑箱，同時還可改善老屋窳陋問題，並提高住房率，讓供需不再失衡；因此他十分支持此政策，今年六月底前將提出《台北市住宅包租代管自治條例（草案）》，屆時會以「黨鞭」身份，要求國民黨團連署力挺、預算會期審議。

陳永德表示，「包租代管」是新政策，外界認識不深，國民黨團內部也存歧見，甚至有人認為是幫房東減稅有「政策買票」之嫌。但他認為，比起耗時耗資興建公宅，「包租代管」立竿見影且成本相對低，因此國民黨黨團應主動支持，一旦草案通過、北市府落實執行，即可視為國民黨團的政績，亦能改善人民觀感。

此外，北市府也邀請民進黨市議員王孝維、親民黨市議員黃珊珊、新黨市議員潘懷宗分別參與「租金補貼政策」、「稅制改革」、「健全房市」議題」。

台北市政府13日舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題。（記者簡榮豐攝）

台北市政府13日舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，台北市長柯文哲致詞時，點出房價高、空屋多、都更慢等北市住屋三大問題。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 住宅政策 包租代管 國民黨團 背書
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：背書柯p住宅政策？ 藍將提「包租代管草案」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.