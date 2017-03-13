孔子展名稱掀波 故宮院長：我也中槍

2017-03-13 10:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕之前有媒體稱故宮「萬世師表─孔子展」原本命名為「至聖先師─孔子展」，認為故宮從「至聖先師」改為「萬世師表」，是故宮要藉此進行轉型正義，但後來被證實是子虛烏有的消息，故宮今赴立院教文會報告業務，被問及孔子展名稱引起的風波，院長林正儀妙答：「我也中槍」。

來自平行時空的孔子展，國立故宮博物院的膝蓋被射了好幾箭，國民黨立委柯志恩延伸之前的平行時空孔子展議題，不解為何孔子展究竟是用「至聖先師」抑或「萬世師表」等會和故宮轉型綁在一起，她表示歷任總統都有表示東亞文明等都受到孔子影響，表示孔子已經躺了幾千年，現在卻因為展覽的名稱，「躺了幾千年也中槍」。

林正儀聞言立即答稱自己也中槍，並表示故宮並沒有去中國化，只是故宮將更國際化並且加強在地合作，並指鼓勵同仁策劃展覽名稱時，回歸至展覽內容本身。

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