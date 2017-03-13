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兩岸共打停頓 陳明堂：僅有書面往來

2017-03-13  09:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕法務部政務次長陳明堂今於立院司法及法制委員會受訪時再度表示，目前「兩岸共同打擊犯罪」僅有書面往來，實質面如人犯遣返、探視等「確實在停頓」，兩岸共打是有利雙方的作為，希望能儘快恢復，進入實質面處理。

兩岸於2009年簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，雙方於民事、刑事領域提供共同打擊犯罪協助，雙方同意交換涉及犯罪有關情資、協助緝捕、遣返刑事與刑事嫌疑犯。

針對政大畢業生周泓旭被控涉嫌來台發展共諜組織、吸收外交部官員探刺外交機密，遭收押禁見。陳明堂說，依照兩岸共打協議規定，對方人民若被限制人身自由，須及時通報對方，法務部也已通知中國窗口。

對於媒體詢問，中方是否能來台欲探視周嫌？陳明堂則說「按照規定來」，對周嫌會基於其個人權益保障、平等對待，基於人道立場處理。

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  • 法務部政務次長陳明堂今受訪表示，目前「兩岸共同打擊犯罪」僅有書面往來，實質面如人犯遣返、探視等「確實在停頓」（資料照，記者陳志曲攝）

    法務部政務次長陳明堂今受訪表示，目前「兩岸共同打擊犯罪」僅有書面往來，實質面如人犯遣返、探視等「確實在停頓」（資料照，記者陳志曲攝）

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