| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》艾倫納多3分砲 美國7分領先加拿大 NBA》林書豪拿13分5助攻 籃網擒尼克終止主場16連敗 貨車撞護欄雞飼料撒滿國道 彰化系統車流回堵
 首頁 > 政治

特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...

金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-03-13  07:21

〔即時新聞／綜合報導〕俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，駐紮外島地區，是國軍最嚴格的部隊之一。有媒體報導，因行政院不願給予「戰鬥部隊加給」，使服役於海龍的志願役官兵，比起陸軍步兵的薪資還要少。國防部已從馬英九執政時多次向政院提出異議，但仍舊不得要領。

據《聯合報》報導，國防部從104年4月起發放戰鬥部隊加給，尉級以下每人每個月5000元或3000元。發放加給的單位包括步兵、砲兵、裝甲，而「戰鬥支援部隊」通信、工兵、化學等單位則被排除在外。

報導指出，海龍蛙兵每月領有海勤加給4800元，政院人事總處以「已有加給」為由，拒絕給予「戰鬥部隊加給」。使得精銳的海龍蛙兵，薪水反而比一般步兵還少。

金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）

金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）

金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩棲 國防部 戰鬥部隊加給 海龍
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.