特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
2017-03-13 07:21
金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）
〔即時新聞／綜合報導〕俗稱「海龍蛙兵」的陸軍航特部兩棲偵察營，駐紮外島地區，是國軍最嚴格的部隊之一。有媒體報導，因行政院不願給予「戰鬥部隊加給」，使服役於海龍的志願役官兵，比起陸軍步兵的薪資還要少。國防部已從馬英九執政時多次向政院提出異議，但仍舊不得要領。
據《聯合報》報導，國防部從104年4月起發放戰鬥部隊加給，尉級以下每人每個月5000元或3000元。發放加給的單位包括步兵、砲兵、裝甲，而「戰鬥支援部隊」通信、工兵、化學等單位則被排除在外。
報導指出，海龍蛙兵每月領有海勤加給4800元，政院人事總處以「已有加給」為由，拒絕給予「戰鬥部隊加給」。使得精銳的海龍蛙兵，薪水反而比一般步兵還少。
金門海龍蛙兵嚴格的戰技訓練。（資料照，記者吳正庭攝）
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