農會選舉大贏 傳張榮味影響力伸入漁會

2017-03-13 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕基層農會選舉剛過，前雲林縣長張榮味被指為最為贏家，成為幕後最具影響力者，而緊接而來的基層區漁會代表選舉，張榮味可能又大贏，理事長已有默契，傳張榮味點頭，由前台灣省漁會理事長、前立委許德祥出任，總幹事則是張派人馬主控，藍綠共治。

全台基層區漁會即將改選，預定於3月18日舉行會員代表選舉，5月4日召開全國漁會理監事會議，推選理事長；選情溫和，全台39個區漁會多為同額競選；受到矚目的是，現任全國漁會理事長黃一成任期屆滿下台，民進黨中央已推薦許德祥參選，《中國時報》報導，目前只有傳出這一位理事長候選人選。

據報導，現任理事長黃一成當初競選時，就是由張榮味支持而上位，也讓當時的雲林縣農會總幹事林啟滄轉戰為漁會總幹事，張榮味等於從農會延伸影響力到漁會，如今，黃一成屆滿下台，傳出默契是由許德祥繼任，但總幹事還是張派人馬，獲得張榮味點頭同意。

許德祥曾任東港區漁會1屆理事、1屆理事長，扁政府時期，曾任台灣省漁會（全國漁會前身）理事長，並遞補為不分區立委。