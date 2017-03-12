live house歌手忘記北市長是誰 柯文哲一臉尷尬
2017-03-12 22:35
台北市長柯文哲到live house聆聽台北杜鵑花季演出，但歌手政治話題連發讓他臉色鐵青。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕台北杜鵑花季首度串連台大、台科大與師大周邊商圈，融入「溫羅汀」場域特有的文化氛圍，今年3月特別聚焦獨立音樂live house，台北市長柯文哲今晚出席「海邊的卡夫卡」聽「Easy」沈簡單演出，不料沈簡單政治話題連發，從原民歌手巴奈在凱道抗議，一路講到平常根本忘記台北市長是誰，聽到市長出席一度以為是胡志強，讓柯文哲一臉尷尬。
「Easy」沈簡單曾獲第6屆金音創作獎最佳創作歌手以及最佳風格類型專輯兩項大獎，對市長出席他感到些微緊張，直說「熟悉的觀眾都不見了」，還因此特別在歌曲演出前講解背景故事，柯文哲聆聽演出時從頭到尾聚精會神、神情嚴肅，沈簡單不斷要大家放鬆。
但接著沈簡單就政治話題連發，提到原民歌手巴奈在凱道抗議2月14日公布的《原住民族土地及部落範圍土地劃設辦法》，沈說這等於剝奪了的原住民族傳統領域，身為台灣人都應該感到悲哀；但看到台北市長柯文哲、觀傳局長簡余晏都面無表情，文化局長鍾永豐抱臂微笑，沈才打圓場說自己老愛提「這麼不吉利的話題」。
想不到兩首歌過後，沈簡單又提到當初主辦單位跟他說市長要來看他表演，他卻「直覺想到胡志強要來」，因為自己是不看新聞的人，根本就忘記台北市長是誰。這時柯文哲低下頭來看來一臉不悅，沈簡單就說民眾會常常想到市長的話一定是基礎建設做太爛想找人罵，他沒想到柯因此可以「算是好事」！觀傳局長簡余晏聽了雖然鼓掌大笑，但柯文哲卻把頭別過去沒做進一步反應。
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