南韓T-50教練機 出自台灣人之手？
2017-03-12 21:15
〔即時新聞／綜合報導〕今天下午，南韓3架T-50金鷹號教練機與2架C-130運輸機陸續飛抵高雄小港機場，俐落起降身影吸引大批航空、軍事迷拍照，而你知道T-50很有可能出自台灣人之手？
據了解，軍方在2001年大舉裁撤中科院及漢翔公司研發人員，而有1百多人被南韓挖角，包含20餘名研發人員，後續投入T-50金鷹號教練機的測試作業，此外南韓也曾邀請台灣漢翔航空工業工程人員協助風洞測試及顧問工作，加上兩者外型相似，T-50被不少航空迷戲稱為「緯國號」或是「小一號的IDF」。
而知情網友紛紛感嘆「那是當初漢翔的人去南韓做的吧…」、「了解它的血統之後，會發現是悲哀吧！」、「台灣眼光短淺沒遠見的政客做出來蠢事」、「台灣的悲哀，一個政治上做出錯誤判斷，台灣就會喪失一個未來，完全被人掐住。高教機若再放棄，台灣將無法在航空領域有未來。」
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