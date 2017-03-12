| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
衣索比亞垃圾山崩塌 至少24死、多人恐遭活埋 經典賽Live》中田翔適時一擊 日本延長賽領先荷蘭
 首頁 > 政治

南韓T-50教練機 出自台灣人之手？

2017-03-12  21:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午，南韓3架T-50金鷹號教練機與2架C-130運輸機陸續飛抵高雄小港機場，俐落起降身影吸引大批航空、軍事迷拍照，而你知道T-50很有可能出自台灣人之手？

據了解，軍方在2001年大舉裁撤中科院及漢翔公司研發人員，而有1百多人被南韓挖角，包含20餘名研發人員，後續投入T-50金鷹號教練機的測試作業，此外南韓也曾邀請台灣漢翔航空工業工程人員協助風洞測試及顧問工作，加上兩者外型相似，T-50被不少航空迷戲稱為「緯國號」或是「小一號的IDF」。

而知情網友紛紛感嘆「那是當初漢翔的人去南韓做的吧…」、「了解它的血統之後，會發現是悲哀吧！」、「台灣眼光短淺沒遠見的政客做出來蠢事」、「台灣的悲哀，一個政治上做出錯誤判斷，台灣就會喪失一個未來，完全被人掐住。高教機若再放棄，台灣將無法在航空領域有未來。」

廣告
  • 南韓T-50教練機於小港機場過境補給。（航空迷趙千博提供）

    南韓T-50教練機於小港機場過境補給。（航空迷趙千博提供）

  • 南韓T-50金鷹號教練機與C-130運輸機於高雄過境補給。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

    南韓T-50金鷹號教練機與C-130運輸機於高雄過境補給。（資料照，記者黃旭磊翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： C-130 T-50 T-50教練機 小港機場 漢翔航空
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：南韓T-50教練機 出自台灣人之手？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.