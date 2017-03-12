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蔡政府推年金改革 吳敦義：把軍公教踩在腳下

2017-03-12  23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前副總統吳敦義今天傍晚拜訪台南市永康區的眷村，批評現在的年金改革不道德，將軍公教警消都踩在腳下，未來若贏回執政，將重建公義的社會，創造世代團結、勞資和諧。

吳敦義今天中午到永康區的影三華廈植樹，並向居民說明自己參選國民黨主席的理念後，傍晚則來到一樣是眷村改建的精忠新城，繼續爭取支持。

吳敦義向滿場的鄉親們，推薦自己的從政歷練，強調他的能力、品德、經驗，當選黨主席後，一定可以帶領國民黨重返榮耀，不會辜負大家的支持。

吳敦義強調，國民黨也曾在野過，只要選對人，朝正確的方向走，未來選舉時，提名大公無私，還是可以贏回執政，且能夠做個好政府，不會像現在的年金改革，將軍公教警消等踩在腳下，「這是不道德的」。

吳敦義說，國民黨面臨很大的危機，正逢最低潮，他的挺身而出，不是爭權奪利，主要是責任承擔，對黨無法放棄的使命感。

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  • 前副總統吳敦義在永康區眷村拜票，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

    前副總統吳敦義在永康區眷村拜票，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

  • 吳敦義到訪時，滿場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。（記者吳俊鋒攝）

    吳敦義到訪時，滿場民眾高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。（記者吳俊鋒攝）

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