選台南市長？陳子敬：審慎評估、朱立倫不可能

2017-03-12 17:41

［記者王涵平／台南報導］前台南市警局長陳子敬有意參選台南市長傳聞不斷，陳今日參加新營一項活動時表示，國民黨主席選舉後再決定，而朱立倫則不可能至南市參選。

陳子敬表示，新北市副市長侯友宜是其學弟，上月6日接到侯友宜的電話，指朱立倫約他見面談事情，因有事改8日與朱立倫見面，朱當面鼓勵參選台南市長，「如果朱有意願參選台南市長，不可能勸進我選台南市長」。

陳子敬說，朱立倫表示國民黨很多人推薦陳參選台南市長，當時回答年紀大且沒時間準備，朱回應川普70歲當總統，並以自己參選新北市長只準備3個月，現在離市長選舉還1年多，時間還很多，自己也擔心沒有團隊，朱回答團隊根本不成問題，鼓勵參選台南市長。

陳子敬表示，對民進黨執政失望，審慎評估參選台南市長，有可能在國民黨主席選舉後做出決定。

國民黨台南市議員蔡育輝也是力薦陳子敬選市長，並委託民調公司，以陳子敬與可能代表民進黨參選市長的人選做民調，蔡育輝宣稱藍綠差距沒有像上屆與本屆市長選舉那麼大。

陳子敬說，如果國民黨有人選，自己不淌渾水，真的沒人，可考慮採柯P模式推出在野民調最高的人選市長，但會以無黨籍參選。