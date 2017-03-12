蘭展人潮爆量 林全：辦得很成功、十分精彩

台灣國際蘭展今日參觀人潮爆量．行政院長林全參觀後表示蘭展辦得很成功、十分精彩。（記者王涵平攝）

2017-03-12 17:15

［記者王涵平／台南報導］台灣國際蘭展今日參觀人潮爆量．為盡量避免擾民，行政院長林全快速走馬看花，離開前簡短表示蘭展辦得很成功、十分精彩。

林全今日下午由秘書長陳美伶、農委會主委林聰賢、交通部長賀陳旦、科技部長陳良基、行政院發言人徐國勇以及台南市長賴清德、嘉義市長涂醒哲等人陪同參觀蘭展。

林全首先頒獎表揚蘭展小型景觀佈置區競圖獲獎團隊，隨後參觀爭奇館、鬥艷館、未來館。

參觀蘭花文創時，林全對金屬結合廢棄物再生使用的工藝嘖嘖稱奇，還坐上蘭花椅抽出蘭花籤詩第一籤「一干一花而香有余者蘭，一干五七花而香不足者蕙」，覺得很有意思。

林全與賴清德在木質素再生餐盤簽名留念，並仔細觀賞年度總冠軍大獎花等競賽蘭花。

林全也在未來館了解台南前瞻性的蘭花生物科技技術，以及台南蘭花產業與台灣外銷國際的花卉，一一與台南新農人寒暄，認識台南農業及農產品的豐碩成果。