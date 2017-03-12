國民黨拚經濟？ 吳敦義：民進黨拚鬥爭

2017-03-12 17:19

〔記者王俊忠／台南報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今天下午接連造訪南市北區與南區兩處傳統鐵票社區拚選舉。他說，在他行政院長任內，九十九年台灣經濟成長率高達一０．六三％，成績亮眼，證明國民黨是拚經濟的政黨；不像民進黨執政後是在拚鬥爭。

吳敦義指出，自己行政院長任內，經國際評比經濟成長率到達兩位數，是從前總統蔣經國之後，台灣三十多年來最耀眼的經濟成績，值得黨員與民眾信賴；國民黨對台灣是有貢獻的，如古寧頭之役保住台灣、把中國故宮許多國寶、央行數百萬兩黃金運到台灣，歸給國庫，這些對台貢獻，蔡英文政府都避口不提，小英政府只會搞勞資雙輸的一例一休、同婚及鬥爭國民黨黨產，毫無拚經濟的政績。

這位前副總統強調，自己不論在行政院長或國民黨秘書長任內都有優異表現，在黨秘書長任內助黨在九十七年立委選舉大勝，也在同年三月幫助馬英九在總統選舉大勝、重返執政，自己有能力帶領黨務、制衡小英政府，同時能轉弱為強，大公無私的選出二０一八基層選舉與二０二０總統、立委大選時能勝選的好人才。

吳敦義表示，國民黨如今在野，不一定要悲哀，反倒要更認真、臥薪嚐膽，選出新黨主席後要團結、同心協力，下定決心，必能贏回執政權。