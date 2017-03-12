恆春漁會大戰 土地公也被拖下水

高山巖福德宮針對抹黑傳單提告。（記者蔡宗憲攝）

2017-03-12 17:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕將於18日舉行的屏東縣漁會選舉，恆春區漁會當權派及在野派大戰持續，雙方幾乎每天都在坊間夾送傳單互相攻擊，最近當權派影射某政治人物操控高山巖福德宮介入選舉海報激怒廟方，今召開記者會提告，遭點名的漁會理事長潘明坤等人不願多做回應，盼選戰單純化。

這幾份漫畫海報影射一處廟宇，內容描述廟方主委選舉時，本是擲筊選出主委，卻因為某人介入要求換掉，還提到「沒換人就沒曼尼曼尼」、「廟油水有夠多」、「去廟找會計騙曼尼」等內容，引起高山巖福德宮不滿，認為指的就是該廟。

廟方表示，這些海報影射高山巖選舉有黑手介入等子虛烏有之事，並以文宣散佈於眾，對高山巖福德宮、管理委員會、總幹事等人涉及加重毀謗，傷害廟方及幹部形象及名譽，已經向恆春警方提起告訴，呼籲外界譴責這種抹黑行徑。

漁會當權派及在野派雙方傳單海報大戰已經持續近半個月，內容不乏在野派影射前政治人物是黑手、人頭會員、傀儡政權等，當權派則以漫畫海報嘲諷某政治人物，監督縣政不周、插手廟宇選舉、提醒漁民勿投票等，雙方傳單盡是互相攻擊，不少民眾大嘆「都快選舉了還在互罵，怎看不到兩派未來要幫漁民作什麼？」

遭提告的漁會理事長潘明坤等人，針對廟方提告表示尊重不多做回應，強調選舉過程所作所為得受公評，希望選戰單純化，多思考如何為漁民謀福利，如何突破海洋資源匱乏困境。