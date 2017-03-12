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想拉「台灣朴槿惠」下台？ 周偉航：換柱就是啦！

2017-03-12  17:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓通過朴槿惠彈劾案，相關議題在台灣也引起許多討論。周偉航在臉書頁「特急件小周的人渣文本」上PO文嘲諷，藍營將蔡英文喻為台灣朴瑾惠不貼切，並直指「台灣政治格局最接近朴槿惠的不就是你們力挺的洪秀柱嗎？」

周偉航寫道：「朴槿惠被拉下來後，深藍大表欣喜，拿來諷喻蔡英文，認為其罷免過程可以複製到台灣。至少也可以拿來警示民進黨，替藍營爭回一點支持度。但台灣政治格局最接近朴槿惠的，前年還沒選到總統前，就被拉下來了啊，不就是你們力挺的洪秀柱嗎？」

文末，周偉航嘲諷藍營：「在罵人時，也該轉頭看看自家狀況吧。」

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  • 周偉航認為，台灣政治格局最接近朴槿惠的不是蔡英文而是洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

    周偉航認為，台灣政治格局最接近朴槿惠的不是蔡英文而是洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 人渣文本 朴槿惠 洪秀柱
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