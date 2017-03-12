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靠泊旗津起火 左營軍艦燒毀文書艙

2017-03-12  16:29

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍紀德級左營軍艦（舷號DDG-1803）本月2日凌晨於旗津碼頭泊靠時起火，海軍初判為電線老舊，意外並未造成人員傷亡。

左營軍艦於民國95年從美國返台服役，艦齡38年，隸屬261戰隊以蘇澳為母港，曾擔任過前總統馬英九總統座艦。海軍艦隊指揮部政戰主任劉慶斌表示，起火點位於艙間文書辦公室，初判為電線老舊引火，值班人員發現後迅速撲滅，並未造成人員受傷、設備損失。

軍方檢視火場監視器畫面，發現值更人員察覺後甲板文書作業室冒煙，立刻啟動緊急消防班前往滅火，火勢於數分鐘內撲滅，案發前後並未見到人員進出艙間，排除人為破壞因素。

劉慶斌說，初判非人為因素導致，會獎勵滅火有功人員。

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  • 紀德級左營軍艦靠泊旗津碼頭時起火。圖為同級蘇澳軍艦，並非左營軍艦。（翻攝自海軍官網）

    紀德級左營軍艦靠泊旗津碼頭時起火。圖為同級蘇澳軍艦，並非左營軍艦。（翻攝自海軍官網）

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