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參選下屆總統？ 郝龍斌：希望國民黨重新執政

2017-03-12  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨黨主席參選人郝龍斌今日在臉書PO文強調「三民主義始終是順應世界民主潮流的根本追求」，一名網友在PO底下留言表示希望郝龍斌能參選下一屆的總統大選，郝龍斌則回應「希望國民黨重新執政」。

郝龍斌先前曾以「黨主席選舉一定要選出無私的人，候選人不應把現在的位置，當作是下一個政治位置的跳板」回應另一位黨主席參選人吳敦義有意投入下一屆總統大選一事。

不過，當郝龍斌面對網友提出「下屆總統希望你能參選」的意見時，卻以不否認的態度回應：「我希望國民黨能以革新後的姿態重新執政。」

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  • 郝龍斌曾經呼籲，黨主席參選人不應該把黨魁一職當作跳板。（資料照，記者劉信德攝）

    郝龍斌曾經呼籲，黨主席參選人不應該把黨魁一職當作跳板。（資料照，記者劉信德攝）

  • 有民眾在郝龍斌臉書頁留言表示希望他能參選下一屆總統，郝龍斌則回應：「我希望國民黨能以革新後的姿態，重新執政。」（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

    有民眾在郝龍斌臉書頁留言表示希望他能參選下一屆總統，郝龍斌則回應：「我希望國民黨能以革新後的姿態，重新執政。」（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

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