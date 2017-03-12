民調落後 詹啟賢：選出來就知道了
國民黨主席參選人詹啟賢提出黨務革新五大藥方。（記者林良昇攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉熱戰，黨主席參選人詹啟賢今舉行記者會，提出包括「向各界菁英請益」、「讓黨員當家做主」、「由青年承擔責任」、「打造黨內鐵三角」、「爭回輿論話語權」等黨務革新五大藥方，端出政策牛肉，但對於各媒體民調仍不見起色，詹啟賢則說，黨員在哪都不知道，民調沒有多大意義，「選出來你就知道了」。
詹啟賢今下午於競選辦公室舉辦「為國民黨把脈」黨務革新記者會，提出五大藥方，他指出，國民黨必須「向各界菁英請益」，以系統化的思維，重建黨與社會各界的夥伴關係，以議題而非顏色為標的，建立互動平台，促進意見交流。以開啟多元對話，支援社會議題，爭取合作伙伴為目標，與各非政府組織和社會團體營造互通、互信、互助的基礎。
詹啟賢說，他要「讓黨員當家做主」，運用數位科技鏈結黨員與黨，以社交與網路工具，建立黨員社群，讓黨基層組織恢復運作，建立黨員表達意見的暢通管道，打造多工協作的雲端平台。使黨務透明化、溝通多向化，定時向黨員報告黨務工作，並聽取基層心聲，把黨還給黨員。
詹啟賢表示，國民黨將「由青年承擔責任」，在各地成立青年議會，籌辦青年參政學苑，讓有理念、有意願的青年朋友積極投入國民黨活動，全速啟動青年參選，廢除黨員連署制度；接軌青年社群脈動，加權初選提名民調。黨內初選民調，對於年輕的受訪者意見採加權計分。
詹啟賢認為，黨部、立院黨團、智庫是黨內的「鐵三角」，他將強化合作關係，讓立院黨團發揮問政最大戰力，各級黨籍公職人員積極參與黨務並擔任黨職，整合戰力，促進黨籍公職人員助理與智庫交流，強化政策論述能力，系統化培育黨籍公職人員之團隊幹部，協助其於日後投入選舉。
詹啟賢強調，他會成立議題對策工作小組「爭回輿論話語權」，針對議題，機動發揮強大批判火力，配合投書、政論節目、記者會爭回發聲權。針對新媒體部分，協助黨籍公職人員成立個別新媒體平台，並成立新媒體學院，讓黨公職人員、黨員了解新媒體運作，並建立與既有之網路意見領袖之連結。
對於各家媒體民調，詹啟賢目前仍居劣勢，詹啟賢受訪時指出，黨員在哪裡都還不知道，民調不代表多大意義，他們到基層直接面對黨員，知道黨員感受，知道受到什麼樣的支持，那會比民調正確，「選出來你就知道了」。
至於蔡政府推動轉型正義，詹啟賢說，他不很清楚政府要怎麼做，但「轉型正義」不管怎麼稱呼，都不要造成社會的仇恨和對立，如果違反了讓社會追求永續和諧跟合作的目標，就沒意義了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 夫選北市長、妻接花蓮縣長？核心人士：評估中
- 海軍飛彈撞出大裂痕 傳軍官隱匿用膠帶黏...
- 首場遷村說明會 大林蒲居民怒罵「白賊政府」
- 音樂人創民生黨 籲特赦林毅夫追求統一
- 傅崐萁選北市？ 柯文哲：等發生再煩惱
- 台灣戲劇最長壽男主角 年收6.4億元賺了28年
- 經典賽》米勒挨2轟爆4分 多明尼加逆轉勝美國
- 伊民兵發現大型墳場 數百平民遭IS處決
- 熱帶氣旋侵襲馬達加斯加 至少50死17.6萬人受災
- 日本大象抓狂 訓練師遭攻擊身亡
- 布魯克林與前女友約會 老媽維多利亞全程盯梢！
- 酗酒肝硬化 35歲男命在旦夕
- 食安頻出包 歌手老闆娘真的怒了
- 官邸磁場差又鬧鬼... 巴西總統帶妻小火速撤離
- 台大生最希望消失的歌曲 第一名就是國歌
- 國機國造有譜 全球第3大工具機廠表態技術移轉回台
- 朴槿惠下台 美︰薩德部署不變
- 超狂相親節目推全裸 袒裎相見後下秒...
- BY2姊沾錦榮 妹妹看好戲 Miko吸引混血兒圍繞 Yumi黑人市場吃香
- 《健康聚寶盆》小腿肚常痠痛無力 可能是「下肢動脈栓塞」
- 攝護腺肥大超不便 疼痛難受掃遊興
- SBL季後賽》狂轟7記三分 裕隆贏在第三節
- 逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤
- 男星驚夢重返《康熙》 小S：你哪位？
- 棒協將提案台灣隊公司化 「用中職版本也沒關係」
- 響應植樹節 城市科大盼學生「樹造高薪」
- 美46聯邦檢察官「被閃辭」
- 戶頭最慘時只剩5000元 謝忻透露省錢最高原則
- 醫病》過年喝很大 35歲酗酒男命在旦夕
- 〈婚姻幸福學〉親愛的 我們分居吧
- 生活靠人接濟 偷狗食養米格魯
- 吳慷仁《白蟻》戀上鍾瑶 于台煙虧「真是便宜他了」
- 老畫家捕捉228 三峽畫展露哀思
- 揪甘心 警為迷途婦披雨衣並送她回家
- 改槍慣犯被逮 大喊：爸媽卡緊來啦
- 1個讚1顆糖 始源太妍惹火中國網軍
- 一念無明影展發威 余文樂將來台催淚
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 溜進車行產子 強國女30秒落跑
- 南市星星兒家庭「歸隊」 連15年參與植樹
- 判完朴槿惠彈劾案 南韓首席大法官明退休
- 世紀交會 騎鐵馬虎尾追風五分仔車、高鐵
- 打造媽祖氣球澎澎臉 全靠塞球密技
- 311地震6週年 日逾12萬災民仍有家歸不得
- 熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
標題：民調落後 詹啟賢：選出來就知道了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email