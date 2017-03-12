民調落後 詹啟賢：選出來就知道了

國民黨主席參選人詹啟賢提出黨務革新五大藥方。（記者林良昇攝）

2017-03-12 15:20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉熱戰，黨主席參選人詹啟賢今舉行記者會，提出包括「向各界菁英請益」、「讓黨員當家做主」、「由青年承擔責任」、「打造黨內鐵三角」、「爭回輿論話語權」等黨務革新五大藥方，端出政策牛肉，但對於各媒體民調仍不見起色，詹啟賢則說，黨員在哪都不知道，民調沒有多大意義，「選出來你就知道了」。

詹啟賢今下午於競選辦公室舉辦「為國民黨把脈」黨務革新記者會，提出五大藥方，他指出，國民黨必須「向各界菁英請益」，以系統化的思維，重建黨與社會各界的夥伴關係，以議題而非顏色為標的，建立互動平台，促進意見交流。以開啟多元對話，支援社會議題，爭取合作伙伴為目標，與各非政府組織和社會團體營造互通、互信、互助的基礎。

詹啟賢說，他要「讓黨員當家做主」，運用數位科技鏈結黨員與黨，以社交與網路工具，建立黨員社群，讓黨基層組織恢復運作，建立黨員表達意見的暢通管道，打造多工協作的雲端平台。使黨務透明化、溝通多向化，定時向黨員報告黨務工作，並聽取基層心聲，把黨還給黨員。

詹啟賢表示，國民黨將「由青年承擔責任」，在各地成立青年議會，籌辦青年參政學苑，讓有理念、有意願的青年朋友積極投入國民黨活動，全速啟動青年參選，廢除黨員連署制度；接軌青年社群脈動，加權初選提名民調。黨內初選民調，對於年輕的受訪者意見採加權計分。

詹啟賢認為，黨部、立院黨團、智庫是黨內的「鐵三角」，他將強化合作關係，讓立院黨團發揮問政最大戰力，各級黨籍公職人員積極參與黨務並擔任黨職，整合戰力，促進黨籍公職人員助理與智庫交流，強化政策論述能力，系統化培育黨籍公職人員之團隊幹部，協助其於日後投入選舉。

詹啟賢強調，他會成立議題對策工作小組「爭回輿論話語權」，針對議題，機動發揮強大批判火力，配合投書、政論節目、記者會爭回發聲權。針對新媒體部分，協助黨籍公職人員成立個別新媒體平台，並成立新媒體學院，讓黨公職人員、黨員了解新媒體運作，並建立與既有之網路意見領袖之連結。

對於各家媒體民調，詹啟賢目前仍居劣勢，詹啟賢受訪時指出，黨員在哪裡都還不知道，民調不代表多大意義，他們到基層直接面對黨員，知道黨員感受，知道受到什麼樣的支持，那會比民調正確，「選出來你就知道了」。

至於蔡政府推動轉型正義，詹啟賢說，他不很清楚政府要怎麼做，但「轉型正義」不管怎麼稱呼，都不要造成社會的仇恨和對立，如果違反了讓社會追求永續和諧跟合作的目標，就沒意義了。