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悼念李元簇 馬英九：一個時代的結束

前總統馬英九表示，李元簇剛直的風格讓晚輩印象深刻。（記者許展溢攝）

2017-03-12  15:14

［記者許展溢／苗栗報導］前副總統李元簇8日辭世，享耆壽94歲，前總統馬英九今天下午1點47分前往苗栗縣頭份市靈堂悼念致哀，前後待了34分鐘才搭車離去。馬英九說，李元簇剛直的風格，讓晚輩印象深刻，他的離去代表一個時代的結束。

馬英九回憶，父親與李元簇都是當時中央政治學校（現政治大學）法政系學生，父親是第11期，大李元簇一屆，跟母親同一期，也是妻子周美青的老師，兩代交情將近50年。

馬英九說，李元簇非常嚴格，個性也強硬，他當教育部長時，有同仁代簽簽到簿，差點就被李元簇移送法辦。

馬英九說，自己從陸委會到法務部時，受李元簇栽培，每年到馬家庄都會跟他見上一面，受益良多，尤其他剛直的風格，讓晚輩印象深刻，他的離去代表一個時代的結束。

馬英九表示，李元簇有一段時間在台北住院，都會去看他，上一次見面也是幾年前在醫院，強調李元簇令人景仰，希望他的精神能繼續在司法界流傳。

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