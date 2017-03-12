| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
再提前！ 韓媒：朴槿惠下午5點搬離青瓦台
 首頁 > 政治

陳建仁：2030年前溫室氣體排放量減少50％

副總統陳建仁現場為樹苗覆土。（記者李雅雯攝）

2017-03-12  14:59

〔記者李雅雯／新北報導〕今天是植樹節，副總統陳建仁上午前往北海岸富貴角燈塔公園，為現場樹苗覆土、澆水，期待長成一片保安林為地方「保國安民」。

陳建仁另也強調，植樹節栽種樹苗，不僅是為減緩海岸線侵蝕、攔阻海風和鹽害，另也是為減緩全球暖化而努力，今年3月全台將栽種下10000株樹苗，儘管我國非聯合國會員國，台灣仍主動將碳減量目標設在：2030年以前，國內溫室氣體排放量減少50％。

廣告
  • 副總統陳建仁北海岸植樹。（記者李雅雯攝）

    副總統陳建仁北海岸植樹。（記者李雅雯攝）

  • 副總統陳建仁強調，2030年以前，國內溫室氣體排放量減少50％。（記者李雅雯攝）

    副總統陳建仁強調，2030年以前，國內溫室氣體排放量減少50％。（記者李雅雯攝）

  • 現場栽種樹種為厚葉石斑木，現在高度為1.2米，由於現場海風、季風強勁，生長到約3米高時就因為環境因素而不再生長。（記者李雅雯攝）

    現場栽種樹種為厚葉石斑木，現在高度為1.2米，由於現場海風、季風強勁，生長到約3米高時就因為環境因素而不再生長。（記者李雅雯攝）

  • 老梅沙灘岸邊固砂工程。（記者李雅雯攝）

    老梅沙灘岸邊固砂工程。（記者李雅雯攝）

  • 老梅沙灘岸邊固砂工程。（記者李雅雯攝）

    老梅沙灘岸邊固砂工程。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 植樹節 溫室氣體排放量 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：陳建仁：2030年前溫室氣體排放量減少50％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.