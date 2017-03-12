陳建仁：2030年前溫室氣體排放量減少50％

副總統陳建仁現場為樹苗覆土。（記者李雅雯攝）

2017-03-12 14:59

〔記者李雅雯／新北報導〕今天是植樹節，副總統陳建仁上午前往北海岸富貴角燈塔公園，為現場樹苗覆土、澆水，期待長成一片保安林為地方「保國安民」。

陳建仁另也強調，植樹節栽種樹苗，不僅是為減緩海岸線侵蝕、攔阻海風和鹽害，另也是為減緩全球暖化而努力，今年3月全台將栽種下10000株樹苗，儘管我國非聯合國會員國，台灣仍主動將碳減量目標設在：2030年以前，國內溫室氣體排放量減少50％。