| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
再提前！ 韓媒：朴槿惠下午5點搬離青瓦台
 首頁 > 政治

大林蒲遷村說明會 高市府：瞭解居民意願及偏好

大林蒲遷村普查說明會吸引不少鄉親參與（記者王榮祥翻攝）

2017-03-12  14:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大林蒲遷村計畫首場說明會今上午舉行。高市府除詳細說明普查目的、作業方式、問卷設計與三種遷村方案外，也向居民介紹普查專案辦公室組織編制。

行政院長林全去年底至大林蒲、鳳鼻頭傾聽基層民意，承諾居民如有高度遷村共識，將從優考慮、並支持高市府提出的調查及規劃方案。

市府歷經三個月設計及修正問卷，日前啟動普查作業，為讓在地居民更瞭解普查內容，並破除不實謠言，訂於3月12日、19日及26日在當地舉辦六場說明會向民眾詳細解說，首場上午舉行。

今說明會上，高市府除詳細說明普查目的、作業方式、問卷設計，與現金、土地及大樓三種遷村方案，也向居民介紹位於大林蒲康樂活動中心的普查專案辦公室組織編制、進駐人員及里幹事訪員，同時針對民眾疑問逐一回應。

市府指出，此次普查目的是要瞭解在地居民遷村意願及偏好的方案，才能依各方案選擇比例、推估所需總經費及土地面積，在不增加安置戶額外負擔原則下，向行政院爭取最有利方案辦理遷村。市府強調，居民不用擔心做了選擇就無法再改，遷村計畫確定後，居民仍可選擇自己喜好方案。

針對在地居民最在意的幽靈戶及要求遷村不背債、土地一坪換一坪、房屋要按市價估算等訴求，市府表示在問卷設計上、已透過戶籍登記資料及基本資料問項交叉分析篩選幽靈戶，且遷村安置方案也限定只有設籍戶、擁有房地所有權的居民才能填答。

大林蒲遷村普查說明會上，居民提出想法（記者王榮祥翻攝）

都發局、民政局官員在說明會上逐一答覆居民問題，盼凝聚更多共識與澄清謠言（記者王榮祥翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大林蒲遷村 意願 遷村
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：大林蒲遷村說明會 高市府：瞭解居民意願及偏好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.