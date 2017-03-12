大林蒲遷村說明會 高市府：瞭解居民意願及偏好

大林蒲遷村普查說明會吸引不少鄉親參與（記者王榮祥翻攝）

2017-03-12 14:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大林蒲遷村計畫首場說明會今上午舉行。高市府除詳細說明普查目的、作業方式、問卷設計與三種遷村方案外，也向居民介紹普查專案辦公室組織編制。

行政院長林全去年底至大林蒲、鳳鼻頭傾聽基層民意，承諾居民如有高度遷村共識，將從優考慮、並支持高市府提出的調查及規劃方案。

市府歷經三個月設計及修正問卷，日前啟動普查作業，為讓在地居民更瞭解普查內容，並破除不實謠言，訂於3月12日、19日及26日在當地舉辦六場說明會向民眾詳細解說，首場上午舉行。

今說明會上，高市府除詳細說明普查目的、作業方式、問卷設計，與現金、土地及大樓三種遷村方案，也向居民介紹位於大林蒲康樂活動中心的普查專案辦公室組織編制、進駐人員及里幹事訪員，同時針對民眾疑問逐一回應。

市府指出，此次普查目的是要瞭解在地居民遷村意願及偏好的方案，才能依各方案選擇比例、推估所需總經費及土地面積，在不增加安置戶額外負擔原則下，向行政院爭取最有利方案辦理遷村。市府強調，居民不用擔心做了選擇就無法再改，遷村計畫確定後，居民仍可選擇自己喜好方案。

針對在地居民最在意的幽靈戶及要求遷村不背債、土地一坪換一坪、房屋要按市價估算等訴求，市府表示在問卷設計上、已透過戶籍登記資料及基本資料問項交叉分析篩選幽靈戶，且遷村安置方案也限定只有設籍戶、擁有房地所有權的居民才能填答。

大林蒲遷村普查說明會上，居民提出想法（記者王榮祥翻攝）