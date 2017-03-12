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發動政爭、當仁不讓？ 綠委酸爆馬英九！

2017-03-12  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今表示，「我溫良恭儉，但當仁不讓」。對此，民進黨立委林俊憲吐槽，馬英九畢生最大成就，就是為傳統5種美德，賦予新的、負面的定義，還批他的「當仁不讓」是用在「發動政爭的時候」。

今是國父逝世紀念日，馬英九上午前往國父紀念館，向孫文獻花致意，對於國民黨主席洪秀柱日前直指他溫良恭儉，卻把天下都讓出去，馬英九反駁，「我溫良恭儉，但當仁不讓」。林俊憲稍早曾表示，洪、馬兩人竟為讓不讓的問題鬥嘴，連帶嘲諷國民黨內有許多「讓位仙」。隨後他又在臉書粉專撰文指出，馬英九這輩子最大成就，是賦予「溫良恭儉讓」新的、負面的定義。

林俊憲說，「溫」就是馬英九長久經營溫和的形象，但他骨子裡卻是下手極狠的角色」；「良」就是「假善良，真權謀。治國無能，搞權謀逼黨內老臣下台倒是很在行」；「恭」就是「面見習近平等中國高層官員的時候，執禮甚恭」；「儉」就是「自身很節儉，卻對台灣財政爛攤視而不見」；「讓」則是「發動政爭的時候，當仁不讓」。

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  • 民進黨立委林俊憲表示，馬英九畢生最大成就，就是替傳統的「溫良恭儉讓」賦予新的、負面的定義。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨立委林俊憲表示，馬英九畢生最大成就，就是替傳統的「溫良恭儉讓」賦予新的、負面的定義。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 馬英九說他是「溫良恭儉，但當仁不讓」，反遭林俊憲吐槽。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    馬英九說他是「溫良恭儉，但當仁不讓」，反遭林俊憲吐槽。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 國民黨 林俊憲 民進黨 洪秀柱 當仁不讓 馬英九
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