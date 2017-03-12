搭機捷感到欣慰 游錫堃：任內曾面臨3挑戰...

前行政院長游錫堃今天搭乘桃園機場捷運。（圖擷取自游錫堃臉書）

2017-03-12 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長游錫堃今天搭乘桃園機場捷運，他感到很欣慰，坦言2002年時曾面臨3大壓力。

游錫堃透過臉書發文表示，回想2002年機場捷運要收歸政府興建時，面臨了3大壓力：第一，機場捷運延宕多年，影響國際形象及國家競爭力，如何才能加速辦理；第二，BOT原標主強烈希望續約，國會30位立委強力相挺，該如何化解；第三，行政院財政困難，如何籌措預算936億。

游錫堃說，在政策確定後，雖然進度原定在2012年完成，但最終能夠順利通車，「特別感謝日夜不懈的基層員工及主管們的努力、奉獻與辛勞！」