一例一休管太多？徐國勇：現階段沒修法計畫
2017-03-12 13:32
行政院發言人徐國勇針對柯文哲評一例一休，他說各界意見都已聽到，勞動部也會研議相關內容，現階段沒有修法訊息跟計畫。（記者王善嬿攝）
〔記者王善嬿／嘉市報導〕台北市長柯文哲日前赴工商協進會演講，脫口評論一例一休制度最大問題，「就是管太多」，還說連他都覺得太複雜，認為規則要簡單，規則太複雜就很難執行；對此，行政院發言人徐國勇回應媒體詢問，指行政院聽到了包括柯市長等的各界意見，除由勞動部針對相關意見研議內容，也會加強輔導、宣導，讓社會大眾更了解法律內容。
媒體問到是否可能修法？徐國勇表示，任何法律會跟著社會情勢改變而修正，現在是否達到要改變的情勢、需要修法？勞動部會與整個社會脈動去結合，如真有需要當然不排除，只是現階段沒有相關訊息跟計畫。
針對柯市長也覺得一例一休複雜？徐國勇說，這部分應由柯文哲自己講。
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