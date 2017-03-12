| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

一例一休管太多？徐國勇：現階段沒修法計畫

行政院發言人徐國勇針對柯文哲評一例一休，他說各界意見都已聽到，勞動部也會研議相關內容，現階段沒有修法訊息跟計畫。（記者王善嬿攝）

2017-03-12  13:32

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台北市長柯文哲日前赴工商協進會演講，脫口評論一例一休制度最大問題，「就是管太多」，還說連他都覺得太複雜，認為規則要簡單，規則太複雜就很難執行；對此，行政院發言人徐國勇回應媒體詢問，指行政院聽到了包括柯市長等的各界意見，除由勞動部針對相關意見研議內容，也會加強輔導、宣導，讓社會大眾更了解法律內容。

媒體問到是否可能修法？徐國勇表示，任何法律會跟著社會情勢改變而修正，現在是否達到要改變的情勢、需要修法？勞動部會與整個社會脈動去結合，如真有需要當然不排除，只是現階段沒有相關訊息跟計畫。

針對柯市長也覺得一例一休複雜？徐國勇說，這部分應由柯文哲自己講。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 徐國勇 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：一例一休管太多？徐國勇：現階段沒修法計畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.