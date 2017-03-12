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書法是國粹 馬英九與蘇嘉全有共識

立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及台中市長林佳龍與外埔三清總道院信眾等合影留念。（記者歐素美攝）

2017-03-12  13:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區無極三清總道院今天慶祝道德天尊及觀音聖誕，並舉辦中原盃第20屆全國書法比賽，立法院長蘇嘉全及前總統馬英九前後抵達前往參加三獻禮，並參觀書法比賽，不約而同表示，書法是中國及台灣的國粹及藝術，日本推廣不遺餘力，蘇嘉全並表示「我們如果輸給他人，國粹就會變成別人的」。

台中市外埔區無極三清總道院今天慶祝道德天尊及觀音聖誕，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及台中市長林佳龍先行到場參與三獻禮，並與信眾等合影留念，蘇嘉全及林佳龍隨後參觀書法比賽，蘇嘉全表示，書法是中國及台灣的國粹，但日本對書法很投入，甚至想向聯合國申請文教遺產，我們如果輸給他人，國粹就會變成別人的。

前總統馬英九隨後也出席三獻禮及參觀書法比賽，致詞時表示，全世界有7千多種語言，但是有文字及能把文字當成藝術的很少，國內國小有67.49％ 的學校教書法，國中還有18%，高中就連統計都沒有了，這種現象應該要改變，他當場拿出一支日本製的自來水毛筆表示，這是一種警惕，書法是中國人的藝術，但是日本人推廣不遺餘力，對於日本人的重視他覺得慚愧，並希望像柔道及跆拳道一樣，能將孔學在全球發揚光大。

馬英九隨後並應廟方要求，以晚清曾國藩的詩句「唯天下之至誠，能勝天下之至偽；唯天下之至拙，能勝天下之至巧」，當場揮毫落款「尚誠尚拙」四字墨寶，供廟方留念。

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  • 立法院長蘇嘉全與台中市長林佳龍參觀中原盃全國書法比賽。（記者歐素美攝）

    立法院長蘇嘉全與台中市長林佳龍參觀中原盃全國書法比賽。（記者歐素美攝）

  • 前總統馬英九出席外埔無極三清總道院道德天尊及觀音聖誕三獻禮。（記者歐素美攝）

    前總統馬英九出席外埔無極三清總道院道德天尊及觀音聖誕三獻禮。（記者歐素美攝）

  • 前總統馬英九致贈香油錢予外埔無極三清總道院，由主委鄭銘輝代表接受。（記者歐素美攝）

    前總統馬英九致贈香油錢予外埔無極三清總道院，由主委鄭銘輝代表接受。（記者歐素美攝）

  • 前總統馬英九現場揮毫留下「尚誠尚拙」四字墨寶供無極三清總道院留念。（記者歐素美攝）

    前總統馬英九現場揮毫留下「尚誠尚拙」四字墨寶供無極三清總道院留念。（記者歐素美攝）

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