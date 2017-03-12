媒體民調稍落後？吳敦義：沒有參考價值

前副總統吳敦義（中）到台南永康區參加植樹活動，親手種下龍柏。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-12 12:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨主席選情激烈，有媒體提出民調，前副總統吳敦義排名稍微落後，對此，他今天在台南市永康區參加植樹活動時直說「那個不準」，因樣本數不足，誤差大，沒有參考價值。

吳敦義今天中午前往永康區眷村改建的影三華廈，與地方各界一起植樹，他親手種下龍柏，取吉祥之意，希望國運昌隆。

面對媒體詢問針對民調結果的看法時，吳敦義指出，從數據顯示，樣本太少，誤差可能很大，沒有參考價值，他不會在意，目前就按照自己的步驟，北、中、南勤走基層拜票，爭取黨員支持。

植樹結束後，吳敦義轉往影三華廈的活動中心，與地方居民會談，近200位鄉親父老參加，為他加油、打氣，場面熱絡。

吳敦義致詞時指出，國民黨之前也在野過，此時不必唉聲嘆氣，更需奮發圖強，只要選對人，用對方向與政策，一定可以恢復執政。

吳敦義說，這次黨主席的選舉，他以促進團結為主軸，強調自己的品德、能力、經驗，無論未來誰獲勝，大家都去支持，一起向上提升，2018年是首要考驗，找對領頭羊，全面衝刺，2020年就可贏回尊嚴。

至於兩岸關係上，吳敦義認為還是回到「九二共識、一中各表」的論述，才能維繫和平、穩定。