呂秀蓮赴李元簇靈堂 悼念並慰問家屬
2017-03-12 10:43
呂秀蓮也對家屬表達慰問之意，前後停留約6分鐘，隨即搭車離去。 （記者許展溢攝）
〔記者許展溢／苗栗報導〕前副總統李元簇8日辭世，前副總統呂秀蓮今天上午前往苗栗縣頭份市靈堂悼念致哀，並對家屬表達慰問之意，前後停留約6分鐘，隨即搭車離去。
呂秀蓮日前在臉書表示，李元簇任內行事低調，謹守分寸，自己2000年就任副總統時，曾前往李元簇住處向他請益，心裡一直記著李元簇給她的忠告，「我們做副總統的人，雖無實權，但仍需隨時做好臨危就位的準備」。
另外，呂秀蓮在靈堂悼念時，一位附近居民騎著腳踏車到李元簇住家門口，表示也想進去悼念，直說李元簇很親切，散步遇到民眾都會主動打招呼，實在是一位很好的人。
除呂秀蓮外，前總統馬英九預計今天下午2點也將前往弔唁。
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