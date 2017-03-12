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達欣標下世大運籃球館 柯文哲：總要有人得標

2017-03-12  10:34

〔記者何世昌／台北報導〕前台北市長郝龍斌時代規劃斥資21億元蓋世大運籃球館，以OT（營運移轉）委外經營，但5年前已盛傳市府護航、「為達欣籃球隊興建主場館」；未料，柯市府近日公告，達欣關係企業長佳機電工程公司真的成為最優申請人，且依招標公告，最便宜可每坪3、400元承租空間。

國民黨市議員李新質疑，此舉是「郝規柯隨」且賤租市產。台北市長柯文哲今早接受聯訪時回應，世大運籃球館蓋好後，叫台北市政府自己經營還是很困難，所以還是OT委外；他強調，重點是得標條件公平、公開給社會，而且最後總是要人得標。

另外，媒體也詢問，昨日舉行反核大遊行，廢核家園的速度是否夠快？柯文哲回應，台灣現役有3個核能發電廠，但重點不是核能發電廠的退役，而是替代計畫；若節能、替代能源問題不解決，直接把核能關掉也不是辦法。

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  • 前台北市長郝龍斌時代規劃斥資21億元蓋世大運籃球館，以OT（營運移轉）委外經營，台北市長柯文哲（見圖）今早接受聯訪時回應，重點是得標條件公平、公開給社會，而且最後總是要人得標。（記者廖振輝攝）

    前台北市長郝龍斌時代規劃斥資21億元蓋世大運籃球館，以OT（營運移轉）委外經營，台北市長柯文哲（見圖）今早接受聯訪時回應，重點是得標條件公平、公開給社會，而且最後總是要人得標。（記者廖振輝攝）

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