一則訊息換4小時加班費？柯：哪有這麼好賺

台北市長柯文哲針對新北市仲裁委員會裁定，一則訊息換4小時加班？柯文哲：哪有這麼好賺。（記者廖振輝攝）

2017-03-12 10:13

〔記者何世昌／台北報導〕昨日傳國內首例勞工以LINE對話紀錄申請加班費成功；若個案成為通案，雇主在休息日發送1則LINE的工作訊息，雇主須支付4小時加班費。台北市長柯文哲聞訊驚呼，「一則LINE等於4小時加班，哇，哪有這麼好賺？」

新北市勞工與資方勞資調解破裂，新北市仲裁委員會最終認定勞工平日下班及假日用LINE通訊紀錄聯繫，確實受僱主指揮監督，屬於加班時間，須支付加班費；每則line訊息視同加班1分鐘，依該名勞工薪資2萬5200元計算，需補發2598元加班費。

但勞動部指出，去年12月23日《勞基法》有關一例一休制度實施後，休息日加班未滿4小時須以4小時計薪，也就是說，若勞工在休息日（一般約定為週六）就算只發了1則工作的LINE訊息，僱主也得付4小時加班費。

台北市長柯文哲今早出席台北市立動物園植樹節活動，會後接受媒體採訪。談及此事，柯文哲語速放慢並指，我覺得，這些都是問題，會蒐集一下再看怎麼處理。

媒體追問「一則訊息等於4小時加班，會否太誇張？」柯文哲說，這個、這個，我們不贊成下班一直line不停，但「一則LINE等於4小時加班，哇，哪有這麼好賺？」

柯文哲補充，「一例一休」政策上路前3個月是宣導期，目前正在蒐集問題、輔導企業主去改進，還沒有直接開罰。等宣導期結束後，再看看哪些部分須要處理修改。

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