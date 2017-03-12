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被批讓出天下 馬：我溫良恭儉 當仁不讓

國父孫中山逝世92週年，前總統馬英九與前副總統吳敦義、 前台北市長郝龍斌12日一同前往台北市國父紀念館，向國父孫中山銅像獻花致敬。（記者黃耀徵攝）

2017-03-12  10:03

〔記者林良昇／台北報導〕今天是國父逝世紀念日，前總統馬英九上午前往國父紀念館向孫文獻花致意，對於國民黨主席洪秀柱批評前總統馬英九溫良恭儉，卻把天下都讓出去。馬被問到此議題時回應：「我溫良恭儉，但當仁不讓」。

馬英九今率前總統府團隊到國父紀念館向孫文獻花致意，前台北市長郝龍斌也率前台北市府團隊陪同，前副總統吳敦義、、前總統府祕書長曾永權、前國安會秘書長金溥聰、高華柱等人也出席與會。

馬英九受到到國父紀念館觀光的中客和民眾、熱情歡迎，還有人高喊「馬總統我好想你喔！」衝上前去握手，馬也看似心情不錯，熱情和支持的民眾握手，最後還在上車前，站在座車車門門緣車，張開雙臂向民眾揮手致意，並高呼「中華民國萬歲」。

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  • 馬英九離場時站到座車上，向支持民眾揮手致意。（記者黃耀徵攝）

    馬英九離場時站到座車上，向支持民眾揮手致意。（記者黃耀徵攝）

  • 前總統馬英九揮手向民眾致意，並高喊「中華民國萬歲」。（記者林良昇攝）

    前總統馬英九揮手向民眾致意，並高喊「中華民國萬歲」。（記者林良昇攝）

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