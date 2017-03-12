小英總統穿新衣 男版外套上身

總統蔡英文穿新衣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-12 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統選舉期間穿的黃色羽絨外套，亮眼吸晴，被小英粉絲膩稱為「小英戰袍」，當初賣到缺貨，昨天，蔡總統穿一件褐色外套出席台北國際工具機展，跟平常的穿著不同，引起注意。

《蘋果日報》報導，蔡總統的新外套跟隨扈穿的外套同款同色，一度被質疑是「維安考量」，但是，總統府發言人黃重諺表示，其實是總統看特勤穿的輕、暖、防水，自費買了一件。

據報導，這件外套台灣廠商橋登公司製造，是GORE-TEX材質，型號是1101A、褐色、男版，訂價8730元。