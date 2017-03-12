面對「反洪」勢力 柱柱姐打算這樣做...
2017-03-12 09:00
面對「反洪」勢力來勢洶洶，洪的票源可能被瓜分，洪秀柱陣營已想到好辦法，目前打算先鞏固舊有票源。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰相當激烈，每位參選人都使出渾身解數，面對「反洪」勢力來勢洶洶，洪秀柱陣營已想到好的辦法，洪秀柱競選辦公室總幹事吳育仁透露，目前要做的就是要鞏固舊有票源再求發展，未來將會向黨員報告過去洪秀柱任黨主席時作了哪些事，喚起黨員了解洪秀柱為國民黨所做的努力。
《中國時報》報導，吳育仁坦言，現在有6人參選，有些人難免有鬆動，目前要做的就是要鞏固舊有票源再求發展。吳育仁指出，洪秀柱任黨主席時，處理了黨產攻防、黨務改革等事，也會向黨員報告成果與計畫，藉此喚起黨員了解洪秀柱為國民黨所做的努力。
洪秀柱競選辦公室發言人游顥指出，洪秀柱競選連任的重點是「改造國民黨，重新接地氣」，並強調會提拔壯年、培育青年，讓年輕人都有機會。
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