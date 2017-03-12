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國民黨主席選舉 他從被「棄保」竄升「黑馬」

2017-03-12  08:38

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈的國民黨主席選戰正在進行中，即使民調呈現膠著狀態，但據報導，副主席郝龍斌在一份媒體所做的民調中，爆出第一名，緊追在後的是洪秀柱及吳敦義。

《財訊》對進行中的國民黨主席選舉進行民調，結果，郝龍斌在「全民調」、及「國民黨支持者」這兩項的支持度都獲得第一名；6組參選人中，郝龍斌支持度最高達16.7%，但與洪秀柱支持度14.9%、吳敦義的14.5%，仍在誤差範圍之內。

《財訊》報導，國民黨主席選舉戰況激烈，最早被認為最強的是現任主席洪秀柱，除了「主場優勢」，加上黃復興的重點支持，對她最有利，但吳敦義投入之後，被視為是「反洪陣營」中實力最強者，但是陷入馬王矛盾泥淖、又爆黑幫及人頭黨員入黨等，成為其他競爭的攻擊對象，聲望重挫。

但是，情勢正在轉變，郝龍斌選情漸入佳境，「馬立郝強」連線，還獲邱鏡淳、張榮味、吳俊立等現任與卸任縣市首長相挺，各地組織系統逐漸成形，氣勢壯大；且他主張黨主席選舉應與2020總統大選脫鉤，未來採「集體領導」，維持各派系山頭的「恐怖平衡」，暫時成為最可接受人選。

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  • 郝龍斌（左一）在媒體民調中竄成黑馬。（資料照，記者楊金城攝）

    郝龍斌（左一）在媒體民調中竄成黑馬。（資料照，記者楊金城攝）

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