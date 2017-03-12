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海軍飛彈撞出大裂痕 傳軍官隱匿用膠帶黏...

邱姓庫長日前不慎碰撞到一枚標準二型飛彈，使得陶瓷護罩出現裂痕。照片為標準二型飛彈發射架。（資料照）

2017-03-12  08:08

〔即時新聞／綜合報導〕飛彈有裂痕，居然用膠帶綑綁！海軍戰鬥系統工廠蘇澳維修站邱姓庫長日前不慎碰撞到一枚標準二型飛彈，使得陶瓷護罩出現裂痕，不過當時領班林姓士官長隱匿此事，甚至還用膠帶貼黏有裂痕的地方！

《蘋果日報》報導，台灣的天氣溫暖潮濕，美方技令曾要求飛彈儲存一定要定期更換乾燥包，但是蘇澳維修站疑似沒有定期更換，在這種潮濕的環境下，飛彈若有碰撞，外觀就很容易損傷。

對此，海軍司令部證實有此事，指出蘇澳維修站在1月執行標準二型飛彈上彈作業時，發現彈頭段鼻椎罩有裂痕，初步研判非外力造成，並先以包覆維持現狀。

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